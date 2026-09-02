A fin de conseguir que pronto se otorgue facultades legislativas al Gobierno, el premier Luis Galarreta invitó ayer a los portavoces de las cinco bancadas de la Cámara de Diputados para exponer los lineamientos y alcances del pedido.

Para ello, Galarreta remitió oficios a los portavoces de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini; Partido del Buen Gobierno, Nery Fernández; Renovación Popular, Roxana Rocha; Obras, Víctor Piñán; y Ahora Nación, César Holguín.

Decretos legislativos

Galarreta dijo que el proyecto de ley que pide facultades para dictar decretos legislativos sobre 66 puntos busca contar con normas para afrontar al fenómeno de El Niño, enfrentar al crimen organizado, fortalecer la economía y promover la modernización del Estado.

Por ser “sumamente corto”, la senadora de Ahora Nación Mirtha Vásquez cuestionó el plazo de 15 días para debatir las facultades.

“Se tiene que reflexionar, pasar por comisiones pertinentes, luego pasa al Senado”, acotó.

Críticas

El diputado Edwin Espinoza (Buen Gobierno) pidió a Galarreta reformular pedido de facultades y priorizar los temas de la seguridad y El Niño Costero. Las otras materias incluidas en la propuesta del Ejecutivo pueden incorporarse en un segundo pedido de delegación o impulsadas en proyectos de ley, afirmó.

El vocero y diputado de Ahora Nación, César Holguín, enfatizó que el pedido en materia de seguridad y El Niño requiere “cosas claras, precisas y específicas”.

Las facultades permitirán otorgar más seguridad a la ciudadanía, afirmó el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.