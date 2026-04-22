Ante las versiones de que existe el acuerdo con Estados Unidos (EE.UU.) para comprarle sus cazas F-16, el presidente José Balcázar advirtió que no autorizará el contrato de adquisición de esas aeronaves.

“No hay compra todavía”, recalcó, al señalar que se trata de una contratación de elevado costo, 3500 millones de dólares, que requiere evaluación. Trascendió que existe un preacuerdo, mas la firma esperará al próximo gobierno.

Balcázar incluso pidió al congresista fujimorista Fernando Rospigliosi que espere, ya que Keiko Fujimori podría ganar las elecciones y firmar ella esa compra que apoya.

Evaluación minuciosa

En declaraciones a RPP, Balcázar objetó que el secreto de las negociaciones y reclamó una evaluación minuciosa de los términos de la operación y los requerimientos del Perú en un concurso en que además de los F-16 participan los Rafale F4 franceses y los Gripen suecos.

No descarta compra

“Esta compra se tiene que hacer con toda tranquilidad y bien analizado para que todo el país se quede contento cuando uno hace una compra normal (…) No descarto el asunto de la compra, la compra debe mantenerse en el sentido de las mejores relaciones con todos los países que tienen aviones”, recalcó Balcázar.

El experto Andrés Gómez de la Torre recordó que Balcázar prometió continuar las gestiones del gobierno anterior.

Firma

El congresista José Williams exigió investigar frustrada compra que dijo “no deja bien al Perú” ante EE.UU., “sobre todo si se ha hecho ya un camino y solamente falta una firma”.

Alfonso Artadi, excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, advirtió que la postergación en la firma del contrato para la compra de los F-16 responde a una decisión que podría afectar un proceso técnico que se viene desarrollando desde hace más de una década.