El presidente del Congreso, Luis Valdez, informó que convocó a Junta de Portavoces para el domingo a primera hora para evaluar la renuncia del presidente de la República, Manuel Merino de Lama.

En diálogo con Canal N, el presidente del Parlamento señaló que buscarán la forma de solucionar la crisis política.

“Estoy bastante preocupado, es lamentable estos acontecimientos que estamos aconteciendo todos. Primero hacer un llamado a las fuerzas policiales, a las Fuerzas Armadas a no usar ningún tipo de armas que pongan en riesgo la integridad y la vida de las personas", dijo Valdez.

El presidente del Congreso anunció que evaluarán la renuncia de Manuel Merino de Lama: “Estoy convocando a primera hora el día de mañana a Junta de Portavoces donde tenemos que evaluar ya, no solamente la renuncia del señor Merino sino que ver la forma constitucional de que se pueda ver de manera inmediata. Yo creo que no podemos esperar, estos hechos no se pueden salir de las manos de las autoridades”.

“Pedimos tranquilidad a todo el país y responsablemente mañana las fuerzas políticas en la Junta de Portavoces tendrán que adoptar la medida que no es otra cosa mas que la finalización de este mandato que tiene que poner fin a esta crisis”, agregó Valdez.

EN VIVO | Luis Valdez, presidente del Congreso: Estoy convocando a Junta de Portavoces para mañana a primera hora, para evaluar la renuncia de Merino y la forma de solucionar la crisis política ► https://t.co/0WVOKWSW3k pic.twitter.com/pXUzq2R7So — Canal N (@canalN_) November 15, 2020

