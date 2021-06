ÚLTIMO MINUTO | El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, anunció este martes 8 de junio que la deliberación de actas impugnadas serán transmitidas públicamente “por el interés” que denota la materia. Explicó que esta disposición fue adoptada por el pleno de su entidad tras su sugerencia.

“El pleno del JNE ha pedido de quien habla ha decidido hacer una excepción dentro del marco del artículo 25 de la ley del JNE para que las deliberaciones sobre las actas observadas que fueran apeladas se vean públicamente también por el interés que denota esta materia”, sostuvo en diálogo con RPP.

En otro momento, el magistrado consideró que se deben “tener elementos suficientes” para hablar de un fraude electoral y dijo creer que este solo existe en “la febril imaginación de alguien”.

Por ello instó a los candidatos a tener “serenidad” en el marco del conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Es indebido, es incorrecto, me parece peligroso para el país el hablar de fraude a partir de un incidente, dos o cinco. Son 83 mil y pico mesas. De modo que hablar de un fraude es un tema muy complicado. Hay que tener elementos suficientes para poder hablar de una cosa tan dura para la democracia como es un fraude electoral”, señaló.

“El fraude implica un concierto de voluntades orquestado, planificado y ejecutado desde adentro y con el ánimo de causar una decisión torcida de afectar la voluntad popular y eso no existe, eso no se ha visto, eso no sucede. Eso no está sino en la febril imaginación de alguien. Respeto desde luego las opiniones de los candidatos, pero los llamo a la serenidad también”, añadió.

Cabe destacar que el último lunes la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció “indicios de fraude en la mesa” durante la segunda vuelta electoral y le pidió a la ciudadanía denunciar “las irregularidades” que hayan podido apreciar durante los comicios del pasado domingo 6 de junio.

“Los rumores que en este momento lamentablemente han inundado los espacios virtuales, son rumores absurdos, lastimosos, incorrectos, desinformadores, y que no apuntan a nada positivo. Ahí donde los líderes llaman a la tranquilidad, etc., existen otras fuerzas escondidas ocultas que lo que hacen es todo lo contrario, llamar a la zozobra”, consideró Salas Arenas.

Asimismo, destacó que el proceso electoral lo han seguido observadores de misiones electorales internacionales y que “lo pueden seguir haciendo”, de forma independiente porque no reportan a ningún organismo electoral peruano.

“Ellos han visto todo lo que han querido y lo pueden seguir haciendo porque para eso están y son observadores especializado. Hay una misión técnica de la Unión Europea que sigue todavía en el país, que están mirando aspecto por aspecto [...] Los otros expertos igualmente son absolutamente independientes en decidir qué van a mirar, cuándo lo van a mirar y cómo lo van a hacer. Lo que nosotros hacemos es informarles lo que tenemos, lo que hacemos y ellos caminan por su cuenta, de modo que no están supeditados al JNE ni a a la ONPE ni al Reniec ni a nada por el estilo”, dijo.

Salas Arenas reiteró que ha existido una campaña de desprestigio en su contra y contra la institución que dirige, por lo que hizo un llamado a no seguir “sembrando el odio” ni “separar”.

“Creo que es indudable, definitivamente han habido comentarios descalificadores, retrospectivos con la finalidad de señalar afán de torcer y una máquina urdidora, planificada desde no sé cuándo, desde el años pasado o antes incluso”, acotó.

“Hay que pensar en el país, si se sigue sembrando el odio y la división no sé bajo qué, con qué se va a proceder luego a la unidad. ¿Cómo es posible coser las partes separadas? Porque ahí hay quien quiere separar, aquí no hay que separar, aquí hay que unir, cómo se puede trabajar adecuadamente con las personas que no piensan cómo yo”, finalizó.