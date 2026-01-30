De no mediar inconvenientes, esta mañana el presidente José Jerí será interrogado en Palacio de Gobierno por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, por sus reuniones fuera de agenda con empresarios chinos.

Será preguntado sobre sus vínculos con Zhihua Yang, con quien se reunió en el chifa de este, en San Borja (26 de diciembre) y en el local market Capón (6 de enero).

También debe esclarecer qué relación tiene con Ji Wu Xiaodong, quien registra tres ingresos a Palacio de Gobierno y hasta coincidió con Yang al menos en una de las citas.

Jerí es investigado por el presunto delito de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

Ministros van el lunes al Congreso

Mientras tanto, este lunes, desde las 2 de la tarde, deben presentarse ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, para explicar los presuntos vínculos del presidente con el empresario Zhihua Yang.

La comisión busca aclarar las reuniones no oficiales del presidente Jerí con el empresario Yang, quien tiene contratos con el Estado peruano. En el caso de Tiburcio, debe explicar su participación en la reunión en el chifa.

En el caso de Bravo, será consultado sobre la concesión definitiva del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca II, ubicado en Apurímac, otorgada a la empresa Hidroeléctrica América S.A.C., vinculada a Zhihua Yang.

En el Congreso se han presentado siete mociones de censura contra el jefe de Estado, aunque faltan votos para ponerlo a debate.