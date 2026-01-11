El respaldo a la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, en que por orden del presidente Donald Trump, se capturó al exgobernante Nicolás Maduro, el jefe de Estado, José Jerí, aseguró que la ruptura del derecho internacional fue necesaria para la transición democrática en territorio llanero.

“En principio, plenamente de acuerdo con lo que se ha hecho. Era una medida necesaria que, si bien es cierto, rompe el derecho internacional temporalmente, hay cosas que tienen que hacerse. Y más cuando también la implicancia es fuera del país”, enfatizó.

Apoyo total

En diálogo con CNN, entrevistado por el periodista Andrés Oppenheimer, el mandatario peruano se alineó con países de la región -sobre todo Bolivia, Ecuador y Argentina- que han hecho una cerrada defensa de la aprehensión de Maduro y su traslado a Estados Unidos para ser juzgado.

Jerí recalcó que el Gobierno del Perú “apoya plenamente una transición democrática”, en que los ciudadanos venezolanos sean quienes puedan elegir libremente a sus propias autoridades, y enfatizó que el excandidato presidencial y líder opositor Edmundo González Urrutia es el “presidente electo”.

Continental

“En este caso, hay un presidente que ha sido electo en 2024, que debería en principio continuar con esa labor. Pero es autonomía de los venezolanos ver cuál es el mejor camino que tienen que seguir”, acotó.

Además, Jerí destacó que la salida de Maduro beneficia a otros países.

“No solamente es problema de Venezuela, es un problema continental. La dictadura que hubo en Venezuela y que todavía tiene sus rezagos en la actualidad, ha provocado una migración en todos los demás países. Que Venezuela esté bien, va a implicar que también los otros países estén bien”, enfatizó.