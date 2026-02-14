Este martes 17 de marzo, el Pleno del Congreso debatira desde las 10 de la mañana las siete mociones de censura presentadas para sacar del cargo al presidente José Jerí, investigado por la Fiscalía por el caso “Chifagate” (reuniones con empresario chinos) y la contratación de señoritas profesionales en Palacio de Gobierno.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó en su cuenta de X, que “los promotores” (Renovación Popular) subsanaron los errores y luego de consultar con la Mesa Directiva pudo fijar fecha para el pleno extraordinario.

“Han subsanado (los errores) y acaban de presentar la moción en siete partes distintas (no es lo regular, pero se ha aceptado), con 78 firmas, justo el mínimo necesario”, explicó.

La sesión se realizará en el edificio José Faustino Sánchez Carrión, ubicado en la cuadra 4 del jirón Arzángaro, Centro de Lima.

OTRO. Mientras tanto, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, inició una segunda investigación preliminar a Jerí por presunto tráfico de influencias tras la contratación en el Estado de jóvenes que se reunieron con él en Palacio de Gobierno.

Gálvez acudirá el lunes 2 de marzo a Palacio, a las 2:30 de la tarde, si Jerí aún sigue en el cargo, para interrogarlo y determinar si ejerció influencia sobre funcionarios respecto a las contrataciones de 11 personas, 9 de ellas en oficinas del Despacho Presidencial y dos en otros sectores, con sueldos de hasta 18 mil soles.

La defensa legal de Jerí ya fue notificada y ha pedido tener acceso al expediente.

Ayer el presidente José Jerí participó en la presentación oficial del Carnaval Puneño 2026, realizada en el patio de honor de Palacio de Gobierno

Esta investigación se suma a la iniciada por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias en torno a las reuniones con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Salió a defenderlo

Quien salió en defensa del presidente fue el premier Ernesto Álvarez, quien dijo que un eventual pedido de vacancia contra el presidente de la República no puede basarse en suposiciones o elucubraciones.

De aprobarse la censura, Jerí dejará el cargo y otro parlamentario asumirá la Presidencia. Está voceada María del Carmen Alva.

Rospigliosi criticó a quienes le acusaron de proteger a Jerí cuando pidió subsanar las firmas digitales que no reconoció el sistema del Reniec.