El presidente José Jerí autorizó que se le levante el secreto de sus comunicaciones, informó ayer el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, tras interrogar al mandatario por cerca de tres horas en Palacio de Gobierno por sus reuniones no registradas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Gálvez explicó que Jerí presentará un escrito autorizando a la fiscalía a llevar a cabo dicha diligencia respecto a sus llamadas telefónicas.

“Ha respondido todas preguntas que se le han hecho, tanto de la fiscalía como de la Procuraduría. Además, ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones”, detalló el fiscal.

Precisó que la Fiscalía de la Nación solo investiga a aforados, como es el caso de José Jerí, y que la fiscalía provincial ya investiga a los demás involucrados, como Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Celebración china

Jerí ha admitido las reuniones mencionadas y sobre una de ellas, en el chifa de San Borja, afirmó que fue para coordinar las celebraciones del Día de la Confraternidad Peruano-China.

Precisamente ayer se confirmó que dicha actvidad se realizará este domingo 1 de febrero en la explanada del Ministerio de Cultura, en San Borja, y no en Palacio de Gobierno como deslizó Jerí.

“Para compartir y reafirmar la amistad entre ambos pueblos”, publicó la Embajada de China.

José Jerí es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias.