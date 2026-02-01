Con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, a su derecha, el presidente José Jerí rindió ayer homenaje a la efigie de Virgen de la Candelaria en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

Jerí se encomendó a la virgen, ¿para acabar su período?, preguntaron algunos que observaban la escena tras las rejas, desde la Plaza de Armas.

Otros, malpensados, afirmaron que Jerí le rogó a la virgen para acabar su período en julio y no ir luego preso por sus tratos con empresarios chinos contratistas con el Estado.

Patrio de Honor

La actividad, realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, se inició con la colocación de ofrendas florales, tras lo cual la imagen religiosa realizó un breve recorrido procesional y luego se celebró un acto paralitúrgico.

Posteriormente, se realizó un pasacalle cultural en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, con acompañamiento de la banda musical.

Caporales

La Asociación de Arte, Cultura y Folclore Caporales de Siempre, y la Asociación Folklórica Virgen de la Candelaria presentaron danzas caporales.

Asimismo, la Asociación Folclórica Morenada Laykakota Filial Lima bailó una morenada. Finalmente, la Asociación Cultural Brisas del Titicaca presentó la conocida danza Diablada.

Presidente y comitiva

En el homenaje participaron, además del presidente José Jerí: el ministro de Cultura, Alfredo Luna; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, el regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Luis Sigfredo Milla Soto, así como representantes de agrupaciones y asociaciones culturales.