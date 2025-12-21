Al descartar que vaya a derogarlas con las facultades legislativas recibidas, el presidente José Jerí defendió a las llamadas “leyes procrimen”, que para él no son tales, y señaló que no tienen que ver con la delincuencia en nuestras calles.

En un audio en que un periodista lo interroga, Jerí defendió a la Ley 32326, que eleva los requisitos para confiscar bienes a las organizaciones criminales.

Molesto

“Eso, ¿en qué combate el día a día con la delincuencia, con el ‘raquetero’, con el extorsionador, que no necesariamente tienen bienes grandes, que se encuentran en los penales?”, recalcó José Jerí.

Tal norma exige que toda incautación de bienes cuente con una resolución judicial firme, hasta en etapas iniciales de una investigación, cuando antes la Fiscalía la pedía preventivamente ante indicios razonables de delito.

Reclamo

José Jerí rechazó el término de “leyes procrimen” (ocho normas, según sus críticos) y pidió que “no centremos el problema en ellas”, cuando “el problema está en los sectores” que, según él, “protegen” a los reclusos y a los migrantes irregulares.

También defendió la Ley 32108, que ordena la presencia obligatoria del investigado y su abogado (o sino de un abogado de oficio) en allanamientos y registros.

Diligencias

Asimismo, el presidente afirmó que las diligencias se ejecutan incluso sin abogado de parte, mediante defensores de oficio, y calificó de imprecisas las versiones que advierten trabas legales.

José Jerí viajó ayer a Loreto para actos oficiales con ministros, entre ellos Vicente Tiburcio (Interior) y Lesly Shica (Midis).