Aunque juró que se encargó de “coordinar” las celebraciones por el Día de la Confraternidad Peruano-China, cuando encapuchado acudió a una reunión clandestina en un chifa con el empresario Zhihua Yang, el presidente José Jerí no se apareció ayer al concretarse la fiesta de amistad binacional.

Al descubrirse tal encuentro, realizado el 26 de diciembre último, Jerí juró que la celebración se iba a realizar en Palacio de Gobierno, por lo que acudió a verse con el hombre de negocios asiático que, se destapó después, resultó ser contratista del Estado.

Jerí era esperado

Ayer, en la explanada de la sede del Ministerio de Cultura (Mincul), en San Borja, no en Palacio de Gobierno, se concretó la celebración y el jefe de Estado no asistió cuando la prensa y los asistentes lo esperaban.

El ministro de Cultura, Alfredo Luna, afirmó que Jerí no estuvo presente por su “agenda”, pero tal agenda presidencial no registraba para ayer actividades oficiales.

Al Congreso

En tanto, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso recibirá hoy, en sesión extraordinaria, a los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Bravo, para interrogarlos sobre los nexos de Jerí con empresarios chinos.

Tiburcio hablará de la reunión en el chifa y Bravo sobre la situación de la concesión definitiva del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2, otorgada a la empresa Hidroeléctrica América S.A.C., de propiedad del empresario Zhihua Yang, en Apurímac.