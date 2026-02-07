El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, interrogará nuevamente al presidente José Jerí, esta vez por la presunta contratación irregular de jovencitas profesionales en el Estado tras visitar Palacio de Gobierno.

“Es necesaria otra declaración sobre estos nuevos hechos y, eventualmente, algunos otros que puedan aparecer. Aún no se ha decidido cuándo, pero sí va a realizarse una segunda declaración”, afirmó Gálvez, quien ya interrogó al mandatario por sus reuniones fuera de agenda con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

“Ese hecho se incorporó a la investigación, se están recabando pruebas, documentos, información para continuar la investigación”, explicó.

Según informes periodísticos, más de una docena de profesionales han obtenido contratos con el Estado tras visitar a Jerí, como Guadalupe Vela, Rubiel Cristina Beraun Rojas, Violeta Beas Otero, Fiorella Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva.

Ganan billetón

El caso más saltante es el de la comunicadora Susana Gutiérrez, contratada en Palacio de Gobierno con un sueldo superior a los 18 mil soles.

“Vergüenza nacional. Jerí se siente un sultán más que presidente, y se reúne con su harem más que con sus ministros. ¿Tendrá cabeza para frenar el derroche de 80 millones de soles de la franja electoral?, cuestionó el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde.

Hasta ayer, el presidente Jerí no había autorizado el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, informó el fiscal Gálvez.