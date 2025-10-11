Apenas se puso la banda presidencial, José Jerí Oré, sucesor de Dina Boluarte, se escucharon diversos cuestionamientos que deslizaban que no está preparado para dirigir los destinos de la República.

No por tener 38 años, ser soltero, sin hijos y ser el tercer presidente más joven en la historia del país –superado solo por Felipe Santiago Salaverry, quien a los 29 años asumió el Gobierno en 1835, y Alan García, con 36, en 1985-, sino porque fue acusado de violación y enfrenta una denuncia por corrupción.

Además, presenta un claro incremento de su patrimonio de 100 mil soles a un millón de soles desde cuando ingresó al Congreso como accesitario de Martín Vizcarra, el expresidente inhabilitado para acupar un cargo público.

Según informes de Contracorriente y El Comercio posee un departamento dúplex en Jesús María con dos cocheras, otro departamemnto de playa en Punta Hermosa, un terreno en Cerro Azul, vehículo nuevo y otros signos de riqueza.

“Su patrimonio se ha incremetado de manera formidable, no justificado con su sueldo de congresista, que es muy bueno pero no tanto”, criticó la periodista Rosa María Palacios. Añadió que ahora que es presidente no puede ser investigado por nada, por disposición del Tribunal Constitucional.

Su carrera política se consolidó en Somos Perú. En 2021, Jerí postuló al Congreso y obtuvo solo 11,654 votos y no pudo ser elegido. Sin embargo, la inhabilitación de Vizcarra, quien recibió más de 200 mil votos, le abrió la puerta como accesitario. Ya en el Parlamento llegó a presidir la Comisión de Presupuesto en el año legislativo 2023-2024.

Investigado por corrupción

Precisamente la denuncia de corrupción está vinculada a su función como presidente de este grupo de trabajo. La empresaria Blanca Ríos denunció que durante la gestión de Jerí se pagó un soborno de 150 mil soles a su entorno para que un proyecto en Cajamarca ingresara al Ministerio de Economía y Finanzas.

“Tenía que saber, porque era su gente la que estaba con nosotros. El congresista Jerí dijo que sí, que no nos preocupáramos, que en el presupuesto va a salir”, relató Ríos en su oporunidad.

Además, el mandatario enfrentó en diciembre del año pasado una acusación por un supuesto caso de violación sexual, en Canta, caso que fue archivado por el ahora fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

“No ha habido ningún indicio de que participó en los hechos”, explicó ayer Gálvez. Añadió que archivó el caso de plano, porque el verdadero autor de los hechos estaba totalmente identificado y había admitido su culpabilidad.

A partir de este caso, también es investigado por desobediencia a la autoridad, luego de que el Juzgado Civil de Canta le ordenara someterse a tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”, disposición que nunca cumplió.

Seguía páginas pornográficas

Jerí, quien en su primer mensaje anunció una guerra contra la criminalidad y conducir un transparente proceso electoral, ha demostrado también una conducta cuestionable en redes sociales, pues seguía cuentas con contenido sexual explícito, a modelos de esta industria y también publicaba comentarios sexistas.

“Las mujeres que visten de blanco tienen algo que me atraen poderosamente”, “Lo que me gusta de toda fiesta infantil, las animadoras. Son un encanto”, son algunos de sus comentarios publicados en la red social X, eliminados en las últimas horas.