Gloria Castillo Terrones, hermana del expresidente Pedro Castillo , le expresó su apoyo tras el fallido golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre, el cual aceleró su vacancia en el Congreso de la República.

Sin embargo, Gloria Castillo no quiso opinar sobre la detención de su hermano y también intentó marcar distancia del exmandatario.

“Nosotros como familia, como hermanos, vamos a darle nuestro respaldo y solidaridad a nuestro hermano porque todos como hermanos estamos ahí. El resto, el caso político lo verá él y juzgará el resto, Pero yo estoy al aire por mi y por mi familia” , manifestó a RPP.

Ante su frialdad, el periodista de RRP le preguntó si se daba cuenta de que su hermano podría terminar preso por varios delitos. Ella respondió: “ Yo le estoy hablando, una vez más, por el tema mío”.

[¿Está marcando distancia?] Para nada, somos los nueve hermanos y estamos con él. El tema político lo vera él ”, señaló.

Hermana de Castillo denunciará a Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda

De otro lado, la hermana de Castillo rechazó la versión que dio Salatiel Marrufo a la Fiscalía sobre la presunta entrega de dinero por presuntas coimas a los hermanos del expresidente. Este aseguró que entregó 60 mil soles mensuales a seis hermanos del expresidente.

“Salgo a denunciar públicamente a este señor Marrufo que yo no lo conozco, no me he reunido con él. Tendrá que demostrar con hechos sus difamaciones, está difamando mi honor, de mi hija y de mi familia. Hago de conocimiento a este señor que, si algo llega a pasar con mi familia, con mi hija, con mi persona, él será el único responsable”, comentó.

