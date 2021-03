El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, declaró en una entrevista para Panorama, que las próximas encuestas que saldrán en esta semana ya lo ubican en el primer lugar frente a los demás candidatos.

“Si el pueblo te elige es por algo, digo las cosas claras, si eligen a Rafael López Aliaga es porque saben claramente cómo pienso”, expresó.

De otro lado, se refirió al apelativo de “Porky” y consideró que ya tiene “conexión” con los votantes.

“Soy tolerante, pero tengo mi carácter también, me lo guardo bastante. Estoy hasta de Porky, los niños me dicen ‘tío porky’, me da risa (..) ya hay conexión. Estaba en San Juan de Lurigancho y me han llevado 8 ‘porkys’, me da risa, a mi edad, estar en esta circunstancia”, comentó entre risas.

Indicó que ser elegido Presidente “es el ultimo reto de su vida”

De otro lado, Rafael López sostuvo que en su plan de Gobierno está contemplado la fusión de los ministerios del país, para que se descentralicen estos, por ejemplo, el de Cultura y Educación sería uno mismo.

¿Por qué le dicen Porky?

Como se sabe, el apelativo del ‘Tío Porky’ nació durante la emisión del programa PBO Digital conducido por Phillip Butters. Durante el programa presentaron una nota de López Aliaga en donde el conocido conductor soltó el apodo del dibujo, pero indicó que fue su productor, Kike Bravo, tuvo que ver con el nuevo alias.

