El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) para las Elecciones Generales del 2021 rechazó las declaraciones del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, contra el mandatario Francisco Sagasti por contener adjetivos impropios que atentan contra la dignidad humana.

Como se recuerda, días atrás López Aliaga insultó a Sagasti por el retraso en la llegada de las vacunas contra el coronavirus (COVID-19) al país. Incluso aseguró que leer al poeta y escritor César Vallejo “deprime”.

“Oye Sagasti, ¿tienes avión no? Estados Unidos, el primero de mayo, ha vacunado a toda su población, tiene todas las vacunas. El único país del mundo que no tiene vacunas es Perú por tu culpa, baboso. Viaja pues, haz algo. Viaja. Te vas a Estados Unidos, tú hablas inglés. No leas tanto Vallejo que deprime, me han dicho que deprime. Anda trabaja, haz algo”, señaló.

El Tribunal de Honor también cuestionó las expresiones de López Aliaga sobre la posición pública de Ana Estrada en procura de su derecho de decidir sobre su sobrevivencia frente a su irreparable estado de salud, tratando de invalidar esa lucha.

“Se identifica que en este caso, López Aliaga, también ha mermado el citado principio”, señaló al referirse a las críticas del postulante contra Ana Estrada, a quien calificó de “una señora chiflada”.

De igual forma -indica el colegiado- López Aliaga lo ha hecho al minimizar el dolor y daño producido a menores de edad víctimas de violencia sexual. “Llama así a la reflexión respecto a que toda persona que busque ejercer un cargo público en representación de la población debe velar por el cumplimiento de los valores elementales”, expresó.

En tal sentido, dicha instancia ética exhortó a los candidatos a respetar los derechos fundamentales, a abstenerse de vulnerar la dignidad humana y a realizar un ejercicio responsable de sus derechos y obligaciones.

“El Tribunal de Honor destaca que el ejercicio de la ciudadanía implica respetar los valores intrínsecos a ella tales como la igualdad, la dignidad y el respeto por el otro, manteniendo un sentido de comunidad y resguardo, de los derechos de toda persona, independientemente de su condición de discapacidad, sexo, género, etc.”, refirió.

El pronunciamiento fue firmado por Delia Revoredo Marsano, quien preside el colegiado, y los miembros del mismo: Gastón Soto Vallenas, Tarcila Rivera Zea, Susana Baca y Carmen Mc Evoy.