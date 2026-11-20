La intención de Rafael López Aliaga de retornar a la alcaldía de Lima tras ser electo como primer regidor por Renovación Popular (RP) ha quedado descartada.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó ayer que López Aliaga no puede asumir el cargo por sucesión, es decir no puede ser alcalde como primer regidor electo al haber ausencia de un alcalde electo.

El pleno del JNE declaró por unanimidad improcedente el recurso de “reconsideración” de RP contra la resolución que frenó las denominadas reelecciones encubiertas de alcaldes del periodo 2023-2026 que postularon como primeros regidores para el periodo 2027-2030.

Rafael López Aliaga y candidata a segunda regidora Jeanette Alonzo Contreras

Como se recuerda, mediante la resolución 4557-2026-JNE, el máximo tribunal electoral estableció como criterio vinculante que, en los casos de reelecciones encubiertas, los Jurados Electorales Especiales deben proclamar como alcalde al segundo regidor electo, mientras que el primer regidor no podrá asumir el sillón municipal así sea por renuncia o vacancia del titular.

DEFINITIVO

En la resolución, el JNE recordó que las decisiones que emite el supremo tribunal electoral “son dictados en instancia final, definitiva y no son susceptibles de revisión”, tal como lo manda la Constitución.

Es decir, son “cosa juzgada en materia electoral, lo que no permite que contra ellos proceda recurso ni acción de garantía alguna”.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 6 de diciembre de 2026 como fecha para llevar adelante la Segunda Elección Regional (SER) 2026.Foto: Gob.pe

En redes sociales, Wilbert Medina, abogado de RP, cuestionó el fallo del JNE y anunció que recurrirá a la justicia constitucional, es decir al Tribunal Constitución (TC).

“Con argumentos formalistas, el JNE rechazó nuestro pedido de reconsideración. Ahora será la justicia constitucional quien anulará la inconstitucional e ilegal decisión que altera la voluntad popular”, escribió en la red X.

“El TC en reiterada jurisprudencia ha determinado que el JNE no puede ni debe cambiar lo que el pueblo ha decidido en las ánforas”, argumentó.

Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora electa de Renovación Popular, es quien podría convertirse en alcaldesa de Lima. Ella asumiría el cargo de acuerdo a la disposición del máximo ente electoral que impide la denominada “reelección encubierta”.

ALGO MÁS

Roberto Burneo, presidente del JNE, afirmó que la resolución se ajusta a la Constitución y el ordenamiento jurídico.