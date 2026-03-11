En medio de denuncias en torno a que APP, partido de César Acuña Peralta, manejaría el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (Essalud), las máximas autoridades de esas entidades renunciaron a sus cargos.

Estos movimientos, especulan algunos, tendrían que ver con que Vladimir Cerrón, prófugo médico neurocirujano próximo a que se levante la orden de captura en su contra gracias al Tribunal Constitucional, pediría su cuota de poder en el Minsa y Essalud.

Essalud

Tras ser convocado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del que depende Essalud, donde dicen se le exigió su dimisión, Segundo Acho presentó su renuncia al cargo de presidente ejecutivo.

Su reemplazo sería Luis Rosales, quien es vinculado a APP al igual que el saliente en el cargo.

Denuncias

El movimiento se da tras las denuncias de “Beto a Saber” y “Contracorriente”, sobre una presunta red de influencias con que parientes de la influencer Brunella Horna -esposa de Richard Acuña, hijo y heredero de César Acuña- habrían pasado de ocupar cargos en el Congreso a integrarse en cargos directivos de Essalud.

Se sindicó a Gustavo Horna, padre de la influencer, de interferir en la administración de Essalud y participar en la designación de familiares en puestos estratégicos.

Más nombramientos

Iván Saldaña, amigo de Gustavo Horna, manejaría el Cafae, y Erick Moncada Horna es señalado por “Beto a Saber” como jefe administrativo de la Red Asistencial La Libertad, en nombramientos que se vincularían a la influencia política de la familia Acuña y el partido APP en el sector salud.

Acho -designado en marzo de 2025 por Dina Boluarte- era cuestionado por presuntas irregularidades en su designación, copamiento político con funcionarios afines a APP y el deterioro del servicio a los 12 millones de asegurados.

Salud

Además, el ministro de Salud, Luis Quiroz, presentó su carta de renuncia al cargo que asumió en octubre del año pasado en el gobierno de José Jerí.

El presidente José Balcázar evaluaba hasta anoche si aceptaba la renuncia, indicó la premier Denisse Miralles.

Aunque APP lo niega, Quiroz fue vinculado al apepismo porque fue jefe del Seguro Integral de Salud (SIS) durante la gestión de César Vásquez, figura del partido y a quien sucedió en el cargo. Gustavo Horna Bocanegra, hermano de Brunella, ganó contratos con el Estado por S/224 mil, dicen sin la experiencia necesaria.