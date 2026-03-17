Durante un operativo de prevención en el kilómetro 1018 de la carretera Panamericana Norte, la Policía de Carreteras detuvo en Sullana (Piura) a David Santiago More Calderón (35), presunto asesino de la extrabajadora del Congreso Andrea Vidal Gómez (27) y el taxista venezolano Daniel Vargas Briceño (28).

Para la Policía, el objetivo de los sicarios fue Andrea Vidal, a quien se implicó en una presunta red de prostitución en el Congreso, no el venezolano que no tenía antecedentes y era un taxista que solo cumplía con su trabajo para el sustento de su familia. Abogada y trabajadora del Congreso era el objetivo, algunos creen para “silenciarla” en el caso de la presunta red de prostitución en el Parlamento.

El 12 de marzo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria La Victoria - Lima le dictó requisitoria por el presunto delito de homicidio calificado (asesinato).

David More cayó cuando se desplazaba en un auto que manejaba un primo y en que iba con su madre, su esposa y dos menores hijos.

Fuga a Ecuador

“Al parecer, estaba fugando con dirección a Tumbes para salir por la frontera”, informó el jefe de la Región Policial Piura, general PNP Daniel Jares.

“Se solicitaron documentos a los ocupantes para pasarlos por el sistema Sidpol. Al momento que pinta positivo, este sujeto ofrece al personal policial la suma de cinco mil soles para que lo dejen libre”, precisó el oficial.

Placas

More tramitó ante la Cámara de Comercio de Piura una placa clonada que se colocó en el auto Kia que el día del crimen siguió el taxi donde iban las víctimas. Es investigado por tramitar hasta 200 placas falsas.

Actuaba junto a su hermano David More Ríos, quien el 2024 recibió la llamada de un número fijo que también llamó al hoy prófugo Rodrigo Falcón, enamorado de la abogada Andrea Vidal.