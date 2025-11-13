El retorno de Delia Espinoza como fiscal de la Nación continúa en suspenso, pese a que el Noveno Juzgado Constitucional de Lima emitió una segunda resolución cautelar judicial a su favor, en la que ordenaba nuevamente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponerla en el cargo bajo apercibimiento.

Además de poner en pausa la suspensión provisional de Espinoza, el fallo judicial dispuso lo mismo para el proceso disciplinario que la JNJ abrió en su contra por rechazar el regreso de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.

Sin embargo, haciendo caso omiso a la decisión del Poder Judicial, la JNJ no ha cumplido con restituirla en el plazo dado y la citó a declarar para el lunes 17 de noviembre, a través de un documento firmado por la magistrada María Teresa Cabrera.

NO SE VA. Mientras la JNJ desacata lo dispuesto por la justicia, ayer un grupo de manifestantes se concentró en los exteriores del Ministerio Público, en el Cercado de Lima, para apoyar la reposición de Espinoza, que debía darse ayer.

No obstante, el fiscal interino, Tomás Gálvez, descartó que vaya a dejar el cargo sin una orden de la JNJ, tal como se lo pidió Espinoza en una carta.

“Ella cree que ya se incorporó a la institución y que está ejerciendo el cargo. Eso no es así. Aún estoy ejerciendo yo, y cuando la Junta Nacional de Justicia disponga su reincorporación, será incorporada de inmediato, pero con una resolución de la Fiscalía de la Nación”, aseveró.

OJO AL DATO. La jueza suprema Elvia Barrios exigió al Ministerio Público dejar las disputas y conflictos interno para actuar contra el crimen.