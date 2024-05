Aunque la mayoría congresal no habla de inhabilitarla ni vacarla, la mandataria Dina Boluarte está en problemas a raíz de una presunta infracción constitucional por ausentarse 12 días del cargo, sin dejar a otra autoridad para el despacho presidencial mientras se recuperaba de una cirugía estética.

Arreglos en su cara, para “rejuvenecerse” según has trascendido, llevaron a no ejercer la Presidencia, como es su obligación, dicen expertos. Analistas indican que sus “amigos” del Congreso, sin embargo, no desean sacar a Boluarte por una infracción constitucional al no encargar sus funciones, como debía. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, debía ser encargado, al no existir vicepresidente de la República, según la Constitución el primero a ser llamado.

Al operarse, Boluarte debió encargar el despacho presidencial durante los 12 días en que estuvo ausente. Dina Boluarte “siempre ha estado al pendiente y gobernando en todo momento”, juró el ministro de Educación, Morgan Quero.





¿Vocero esconde algo?

El vocero de la Presidencia, Freddy Hinojosa, dijo que la política del Gobierno es la “transparencia”, pero advirtió que no hablará sobre las operaciones de Dina Boluarte porque ello “forma parte de su vida privada”.

“La Constitución establece el derecho a la intimidad personal. Esto le asiste a la presidenta”, acotó en defensa de Boluarte, a quien debe el cargo porque el Gobierno lo nombró.





¿Entregará información?

El vocero tampoco contestó a si se entregará la información que la congresista Ruth Luque solicitó sobre las actividades oficiales que tenía la presidenta en los días en que se ausentó por su cirugía estética.

Luque dijo que la ausencia de Boluarte por cirugías estéticas genera una infracción constitucional que acarrea una causal de vacancia si no encargó a la Presidencia mientras se recuperaba.





¿Vacancia se justifica?

El secretario general de Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, declaró a radio Exitosa que “de confirmarse esta información (ausencia para practicarse una cirugía) habría cometido una infracción constitucional al no dejar encargado a alguien”.

La presidenta habría cometido una infracción constitucional al no delegar sus funciones a raíz de su incapacidad temporal, explicó.









