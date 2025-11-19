Tras incumplir el fallo judicial que ordenaba reponer en su cargo a la suspendida fiscal Delia Espinoza, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial contra el Poder Judicial para impedir su retorno.

En el documento remitido, el titular de la JNJ, Gino Ríos, acusó al Poder Judicial de un “uso indebido de la competencia para emitir resoluciones”, argumentando que admitió dos acciones de amparo para anular la elección de consejeros y el proceso disciplinario de Espinoza.

En esa línea, fundamenta que la institución habría sufrido “un menoscabo de sus competencias y atribuciones como consecuencia de un exceso del Poder Judicial”. Por ello, pidió al TC que declare nula la resolución que repuso a Espinoza como titular del Ministerio Público.

DESACATO. El lunes último, Espinoza acudió a la Corte Superior de Justicia de Lima para solicitar mayor celeridad en el trámite administrativo que le permite acceder a su cargo de fiscal de la Nación, que de manera interina lo tiene Tomás Gálvez.

Desde este lugar, sostuvo que la JNJ “está en desacato” al no cumplir en reponerla en el plazo de dos días dado por el juez Juan Torres Tasso, quien declaró fundada en parte su demanda de amparo.

Por su parte, Gálvez aseguró que no entregará su cargo a Espinoza mientras no se lo ordene la JNJ en una resolución.