En algunas zonas de Lima Metropolitana, especialmente el sur, se ha registrado retraso en la distribución del material electoral, por lo que este aún no llega a determinados locales de votación, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Aseguró que el material está siendo trasladado e iba a arribar aproximadamente a las 8 de la mañana. Sin embargo, hasta las 9 de la mañana se reportaban aún inconvenientes.

“Ante un incumplimiento de la empresa “Servicios Generales Galaga”, que debía trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios, la ONPE ha tenido que aplicar un plan de contingencia para solucionar el problema en el menor tiempo posible”, detalló la ONPE.

Los locales más afectados por este retraso son 75 instituciones educativas ubicadas en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

El total de locales de votación en todo el territorio nacional es 10 336, por lo que los locales afectados por la demora equivalen al 0.72 % del total.

En las anteriores elecciones generales, realizadas en el 2021, el ente electoral necesitó alrededor de 200 camiones para distribuir el material en Lima Metropolitana y el Callao. En esta ocasión, la cantidad de vehículos requeridos para el despliegue ascendió a 434.

Además del aumento en el volumen del material, en los actuales comicios se instalarán alrededor de 10 000 mesas de sufragio más.

“La ONPE lamenta los inconvenientes que este retraso ha provocado e invoca a los miembros de mesa a mantenerse atentos para que, en cuanto arribe el material, se de inicio al proceso”, refirió.