El noticiero “Al estilo Juliana” de ATV reveló el video completo de la conversación entre el cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, y un interlocutor desconocido.

En la grabación, Cisneros Carballido asegura ser amigo del presidente Martín Vizcarra y de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), así como de los mandatarios Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos).

“[Soy amigo de] PPK y Vizcarra. [De] Piñera y Duque. [Donald] Trump quiere ser amiga mía también, pero no puedo. Me ha invitado a trabajar en marketing político ahora que la van a elegir, porque sabe que hago ganar a presidentes”, dice en el clip.

Asimismo, afirma que le ofrecieron un fajín ministerial y amenazó con querellar a varios periodistas. “Hoy día me han medido el fajín. Me han hecho la medida, todo, para que me lo hagan para juramentar”, afirmó.

“El lunes se va a quedar así. Para que sepa quién manda. No quiero yo, quiero estar tranquilita en mi cama, durmiendo como una reina que soy. ¿Voy a ir a trabajar? Estás loco. No”, añadió al asegurar que postulará a la presidencia en las elecciones del 2021 y será el nuevo ‘outsider’.

Arremetió contra exministra

El último domingo el programa ‘Panorama’ había difundido parte de la videollamada donde el artista se ufanaba de la renuncia de la arqueóloga Sonia Guillén como titular del Ministerio de Cultura.

“Hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié. Todas son unas envidiosas porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas, porque nunca llegarán a ese lugar”, expresó.

La situación de ‘Richard Swing’ se hizo conocida tras revelarse que fue contratado por el Ministerio de Cultura para brindar charlas motivacionales a los funcionarios de dicha cartera durante el estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).

Ello por una orden de servicio por S/30.000, aunque entre el 2018 y 2020 tuvo contratos por más de S/175.000. Además, el diario ‘El Comercio’ reveló que ‘Richard Swing’ visitó Palacio de Gobierno en dos oportunidades en el 2018. El 28 de junio de ese año, se reunió con Mirian Morales, secretaria general de la Presidencia de la República.

Y el 12 de octubre del 2018 tuvo otra “reunión de trabajo” con Karem Roca Luque, actual asistente administrativa del Despacho Presidencial.





VIDEOS RECOMENDADOS

Laura Borlini defiende a Samahara Lobatón por salir embarazada a los 18 años

Laura Borlini defiende a Samahara Lobatón - diario Ojo