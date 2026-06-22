En su último y desesperado esfuerzo por al menos retrasar la proclamación de Keiko Fujimori como ganadora de la segunda vuelta presidencial y mandataria electa, el candidato presidencial por Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, anunció que hoy presentará una solicitud para declarar la nulidad de los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero que sufragaron el 7 de junio.

Aclaró que ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no cuestiona el valor del voto de los peruanos en el exterior, pero sí la modificación del procedimiento aplicado para el procesamiento de las actas electorales provenientes de los consulados.

“Nosotros no estamos objetando el voto de los hermanos peruanos en el exterior. En nuestro marco jurídico su voto vale igual al de nosotros”, afirmó.

Cuestiona

Un día luego de asumir el cargo de canciller, Carlos Pareja -quien tiene fotos con Carlos Díaz-Rosillo, asesor de Keiko Fujimori- modificó el sistema utilizado en la primera vuelta electoral, en que las actas habían sido digitalizadas en las sedes consulares antes de enviarlas a Lima.

El cuestionamiento de Juntos por el Perú y Sánchez es contra la Resolución Jefatural 000090-2026-JN/ONPE, mediante la cual la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) dispuso que las actas electorales procedentes de consulados se trasladen físicamente a Lima mediante valijas diplomáticas u otros mecanismos.

Para los reclamantes se afectó la cadena de custodia.

“Acá la afectación viene por haber cambiado las reglas del juego”, manifestó Sánchez.

Consejo de Sheput

A entender del analista político Juan Sheput, el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, del equipo de JP en la segunda vuelta, debería explicarle a Sánchez que los votos y actas se trasladan en valijas diplomáticas y que estas son inexpugnables.

“¿Quién aconseja a Roberto Sánchez? ¿O lo han abandonado a su suerte? No sabemos. Lo cierto es que sigue con la cantaleta de los votos en el exterior como si hubiera varios tipos o clases de peruanos. Ahora dice que el lunes pide su anulación. Si lo rodea el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, que este le diga que los votos y actas se trasladan en valijas diplomáticas y estas son inexpugnables”, recalcó.