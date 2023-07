La extitular del Minsa y nueva presidenta de EsSalud, Rosa Gutiérrez, negó categóricamente haberse sometido a una liposucción cuando era ministra de Salud, durante la crisis sanitaria por el aumento de casos de dengue en el Perú.

“Ante la versión que no se alinea a la verdad, sobre la realización de una supuesta lipoescultura, me corresponde informar: Desmiento categóricamente las versiones referidas a que fui sometida a una intervención quirúrgica estética. Siempre he sido y seré respetuosa de la libertad de expresión, e invoco a los amigos de la prensa a respetar las honras”, compartió este mensaje en su cuenta de Twitter.

Pronunciamiento de Rosa Gutierrez. (Foto: captura de pantalla)

Esto después de que hace unos días, Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación del diario El Comercio señaló que Rosa Gutiérrez se practicó una cirugía estética que la mantuvo alejada del Ministerio de Salud por muchos días.

“La señora dijo que en quince días solucionaba el problema y lo que nosotros sabemos es que se hizo una lipoescultura, por eso se desapareció esos 15 días. Es vox populi en el Consejo de Ministros. ¿Cómo la vas a premiar si ya te demostró que no pudo manejar el Minsa en un momento de crisis”, declaró en una entrevista para Canal N.

Por otro lado, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, y otros miembros del congreso han criticado a Dina Boluarte por la decisión “apresurada” e “inoportuna” de nombrar presidenta de EsSalud a Gutiérrez Palomino. Por ello, varios miembros del Poder Legislativo han pedido su renuncia.

“La exministra es especialista en gestión, pero no ha trabajado en la seguridad social. Puede venir un técnico de afuera, pero hasta que comience a organizar su equipo. La demanda es inmediata. No hay especialistas, medicinas, equipos para una buena atención. Eso no se puede resolver de la noche a la mañana…”, declaró Urquizo para RPP.