Salvador Del Solar sobre cierre del Congreso: "Estamos dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias"

El Presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, fue contundente cuando le preguntaron qué hará el Presidente Martín Vizcarra si el Congreso no le otorga la confianza.

"Somos un Gobierno absolutamente dispuesto a ir hasta las última consecuencias para que este país tenga la reforma política que todos los peruanos merecemos", dijo en Cuarto Poder. Recordemos que si el Congreso no le da la confianza, el Mandatario tiene la facultad de cerrarlo y convocar a elecciones complementarias.

Cuestión de confianza se debatirá en el Congreso este martes 4 de junio

CONGRESISTAS BUSCARON REUNIÓN CON EL PREMIER

Del Solar también reveló que muchos congresistas lo han buscado en los últimos días para sostener una reunión previa a la presentación que tendrá este martes.

"Hemos conversado con congresistas. Más de una congresista ha buscado una reunión, me han llamado, quieren saber por qué el Gobierno está haciendo esto. Una cuestión de confianza no se plantea para terminar con el diálogo, se plantea en casos como esto para conversar de otra forma: yo te digo, estamos conversando pero necesito que me digas sí o no, no te estoy imponiendo nada"; sostuvo en la entrevista.

Añadió que el Ejecutivo se dio cuenta de la necesidad urgente de aplicar las reforma políticas y por eso presentó los proyectos al Legislativo.

"No se le dio prioridad, se archivó rápidamente una reforma constitucional, luego la Comisión Permanente tiene esta actitud inaceptable de blindar a Chávarry cuando él es parte del origen de que necesitemos una reforma política", puntualizó.