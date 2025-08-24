De manera sorpresiva, la presidenta Dina Boluarte hizo ayer cambios en su gabinete de ministros y juramentó al censurado ex ministro del Interior, Juan Santivánez, como titular de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Enrique Alcántara.

Santiváñez, actualmente con impedimento de salida de país, al estar investigado por presunto tráfico de influencias, tuvo que dejar el cargo de ministro del Interior en marzo último al ser censurado por el Congreso por su incapacidad para luchar contra la delincuencia.

Sin embargo, siguió en el gobierno como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental en Palacio de Gobierno, donde despachaba con ministros y otras altas autoridades.

En otros nombramientos, Fanny Montellanos dejó el Ministerio de la Mujer y juró como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en reemplazo de Leslie Urteaga.

Además, Ana Peña Cardoza juró como nueva ministra de la Mujer. Ella se desempeñaba como jefa de la Biblioteca Nacional.

Críticas contra Dina Boluarte

El regreso de Santiváñez como ministro generó críticas desde diversos sectores y lo consideran como una burla al país y una provocación al Congreso.

“Está designación solo es posible cuando el Ejecutivo se zurra y burla del Congreso. Esto dice mucho también del nivel político del presidente del Consejo de Ministros (Eduardo Arana): pintado en la pared”, criticó el analista Juan Sheput.

“No nos queda duda de que el señor Santiváñez sigue siendo la persona más cercana a la señora Dina Boluarte (...) Es el asesor en la sombra de la presidenta”, dijo Diego Bazán (RP) a Canal N.

“¿Qué puede hacer por la justicia en el país un exabogado de procesados por corrupción y otros delitos graves?, arremetió Susel Paredes (CD-JPP)

El legislador Edward Málaga dijo que corresponde poner freno a “esta desvergüenza” al Congreso, pero pidió el pronunciamiento de Keiko Fujimori, César Acuña, Vladimir Cerrón, José Luna, entre otros.

“Con total descaro Dina vuelve a nombrar como ministro a Santivañez. Se aferra a su pequeño séquito para mantener la ilusión de poder”, cuestionó Sigrid Bazán.

El congresista Elías Varas alertó que con Santiváñez el gobierno podría arremeter contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos para apartar al Perú de dicho organismo.