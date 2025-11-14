La lectura de sentencia contra el vacado expresidente Martín Vizcarra está cada vez más cerca y la Fiscalía ratificó ayer su pedido de 15 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua.

El representante del Ministerio Público también pidió 9 años de inhabilitación para ejercer la función pública por los presuntos actos de corrupción que habría cometido cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014). Además solicitó que el exmandatario pague 151,580 soles por concepto de días multa.

“Pido que la pena, de ser condenatoria, por la abundancia de pruebas que ha presentado el Ministerio Público, se ejecute una vez dictada la misma”, pidió el fiscal Germán Juárez.

A Vizcarra se acusa de recibir 2,3 millones de soles de las empresas Obrainsa e ICCGSA a cambio de las licitaciones para la obra de irrigación Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Jura que es inocente

Al término de la audiencia, Vizcarra afirmó que es inocente y añadió que “no hay ninguna razón de que puedan los jueces encontrar culpabilidad”.

Es más, aseguró que asistirá a todas las audiencias, más aún a la lectura de sentencia. Además, afirmó que no piensa fugar o pedir asilo para huir de la justicia. “No hay posibilidad de asilo en absoluto”, manifestó al pedir que no ha hecho ninguna gestión en ninguna embajada, al respecto.

El jueves 20 de noviembre, la defensa legal de Vizcarra presentará sus alegatos finales y el caso quedará listo para dictar sentencia.