La inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez como integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha causado un enfrentamiento por el voto efectuado por el congresista José Luna (PP) a favor de sancionar a ambos magistrados: hay quienes afirman que no debió votar por integrar la Comisión Permanente y otros sostienen que sí podía hacerlo por no haber participado en las votaciones en el referido grupo.

El propio Luna respondió a Inés Tello. “La magistrada Inés Tello no conoce la hermenéutica parlamentaria de hace más de 30 años. De los 60 que se inscriben en la Comisión Permanente, máximo 30 no van a votar, no pueden votar”, manifestó.

Rechazan pedido de Tello

El propio Congreso respondió a Tello, quien pidió declarar “inexistente” la votación, enfatizando que Luna no ejerció su voto en la Comisión Permanente el 26 de febrero por lo que sí podía hacerlo en el Pleno. La misma explicación dio el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume.

FIRMADAS. Mientras el legislador Jaime Quito (PL) pedía ayer una nueva votación en los casos Tello y Vásquez, las resoluciones legislativas que los inhabilita fueron firmadas por el titular del Congreso, Alejandro Soto, y el primer vicepresidente, Arturo Alegría.

Sin embargo, el pedido de reconsideración en el caso de Antonio Humberto de la Haza (presidente de la JNJ), luego de que no se alcanzara los votos para sancionarlo, se podría ver este lunes.

Los abogados Abraham Siles, Mónica Rosell y Jaime de la Puente Parodi están habilitados para integrar el pleno de la JNJ.