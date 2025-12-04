La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió ayer una investigación, con fines de destitución, al fiscal Henry Amenábar, atrapado cuando cobraba parte de una coima de 20 mil dólares que solicitó a un sujeto que investigaba en su despacho de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja.

Tenía el dinero, confesó y podría aceptar una terminación anticipada para reducir su pena.

“Estas acciones empañan la labor del Ministerio Público en la persecución del delito, hecho que la Junta Nacional de Justicia, presidida por el doctor Gino Ríos Patio, lamenta profundamente”, señaló la JNJ.

La Fiscalía de la Nación anunció que solicitará a la fiscalía penal correspondiente que realice todos los esfuerzos para alcanzar una “condena ejemplar” y que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público lleve adelante el proceso administrativo disciplinario para la destitución del magistrado ante la JNJ.

Sobre el caso, el jefe de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), general PNP Luis Lira, reveló que el fiscal aceptó los cargos al quedar arrestado in fraganti, en el baño de un centro comercial de Miraflores, con los 3 mil dólares que había recibido del denunciante y se fotocopió antes para su verificación.

“Es evidente, se le ha encontrado el dinero dentro de sus prendas. Él mismo lo ha puesto en el lavadero”, al extender los tres mil dólares en billetes, dijo a Latina.

Lira señaló que las pruebas confirman que el total de la coima solicitada era de 20 mil dólares y que los 3 mil dólares eran un “adelanto” para archivar una denuncia por presunta estafa.

Grave

El denunciante indicó a la Policía que el fiscal Amenábar había reactivado su caso, que se encontraba archivado provisionalmente, y que le advirtió, bajo amenaza, que sin el pago solicitado sería perjudicado.

La investigación central contra el magistrado es por el delito de cohecho pasivo específico (o propio), contemplado en el artículo 395 del Código Penal, que se sanciona con pena privativa de libertad efectiva de 8 a 15 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Quince alcaldes en funciones y 7 fiscales fueron detenidos este año por casos de corrupción.

Este año se ha detenido a cerca de mil funcionarios y servidores públicos por actos de corrupción, indicó el general Lira.