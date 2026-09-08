Además de cuestionar la capacidad de algunos diputados de Juntos por el Perú (JP), el senador Carlos Mesía (Fuerza Popular) aseguró que la bancada del referido grupo político carece de tolerancia y genera un clima de inestabilidad en la cámara baja.

Carlos Mesía afirmó que el creciente clima de inestabilidad política en la Cámara de Diputados se debe a las disputas internas entre las facciones de izquierda por el control de comisiones legislativas clave.

“Juntos por el Perú es la organización más levantisca, menos tolerante y que está produciendo este tipo de problemas”, dijo a Willax TV.

Alas de JP

Carlos Mesía aseguró que existe una profunda “fisura” derivada del reparto de poder entre el ala vinculada a Roberto Sánchez y Susel Paredes, los representantes del etnocacerismo y los castillistas.

El fujimorista contrastó la prudencia y el diálogo predominantes en el Senado, donde dijo existen “conversaciones constructivas con diversas fuerzas políticas”, con la “fragmentación” y “radicalismo” que ve en la Cámara de Diputados, con JP como agitador político.

¿Ningunea a castillistas?

Carlos Mesía criticó la designación de las presidentas de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, y de Energía y Minas, Yenifer Paredes.

“Estamos en un problema muy grande porque esta señora (Paredes, cuñada de Pedro Castillo) no sé qué va a hacer con las facultades delegadas. Esperemos que los asesores la asesoren”, puntualizó Carlos Mesía.

Con el voto dirimente de su presidente, Arturo Alegría, la Comisión de Medio Ambiente de Diputados aprobó delegar facultades.