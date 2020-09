En los audios difundidos en el Congreso de la República por Edgard Alarcón, se le escucha decir a Richard Swing que si algo le pasa, responsabiliza al presidente de la República Martín Vizcarra.

En el audio donde supuestamente Richard Swing habla con la exasistente de la presidencia Karem Roca, se le escucha decir al cantante: “Quiero dejar bien en claro, públicamente, que si algo me pasa a mí, quiero que el Perú lo sepa, que si a mí me mandan matar o me pasa algo, yo le echo la culpa al presidente de la República (Martín Vizcarra) o a la persona que está detrás”.

Asimismo Richard Swing agrega: “Yo puedo decir que fue Martín (Vizcarra) y ya vacancia de frente. Yo tengo la prueba, Martín en un correo me dice: Richard ya solucionaron lo de tu trabajo?”.

En ese mismo audio, Richard Swing asegura que le ordenó a Martín Vizcarra cerrar el Congreso de la República y que es el mandatario quien se toma selfies con él en Palacio de Gobierno.

“Martín me tomaba los selfies con él y con su esposa. Imagínate que salen los selfies, se vuelve loco. Yo le dije, todos ya saben que yo soy su asesor,hasta los periodistas. Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené”, aseguró.

Richard Swing: "Si me mandan a matar, echo la culpa a Martín Vizcarra"

