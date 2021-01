Luego que el congresista del Partido Morado, Daniel Olivares, confesara que es consumidor de marihuana “de toda la vida”, otras figuras políticas se animaron a contar su experiencia con esta droga.

La expresentadora de noticias en Latina, Sigrid Bazán, admitió en una reciente entrevista que sí ha fumado marihuana y que respeta a aquellas personas que son consumidores habituales.

“Sí, claro, he fumado marihuana. [¿Te gustó?] Ehh, mira, yo le tengo mucho respeto a este tema de las drogas porque me da un poco de miedo. Yo soy una persona con una personalidad muy ansiosa, entonces cualquier cosa que tome o consuma, si lo hago mucho, me pierdo. Digamos que me relajó. Me parece que es algo que relaja a la gente, conozco a muchos amigos que lo hacen recreativamente”, dijo en entrevista al portal Utero.pe.

Sin embargo, dijo que no está en su agenda promover una ley que despenalice la venta de marihuana, en caso de ser elegida congresista.

“Siento que más que fomentar el uso recreativo de la marihuana... no voy a hablar de las otras drogas, pero para la gente que fuma marihuana, yo diría que mientras sea responsable en su chamba y hagan bien las cosas, yo no tengo problema con lo que hagan recreativamente”, dijo la candidata al Congreso por Juntos Por el Perú con el N° 6.

