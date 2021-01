Durante la estación del verano en Perú, las enfermedades gastrointestinales van en aumento y esto podría ser un cuadro de los síntomas de la nueva cepa del COVID-19. Y aunque muchas personas tienen estos indicios creen que solamente se trata de una enterocolitis o gastroenteritis.

Así lo informó el doctor Jorge Amoros, Gerente de la Red Prestacional Almenara, quien indicó que la sintomatología de las nuevas cepas del COVID-19 están cambiando.

“Estamos viendo pacientes que no solo vienen con fiebre, dolor de espalda, cefalea, diarreas y malestar general, sino también, con un compromiso pulmonar importante arriba del 40%”, comentó.

Amorós destacó que, según lo observado en pacientes ingresados recientemente, “ya no es tanto el componente respiratorio que fue al principio”.

“Hay otros síntomas que no se presentaban anteriormente”, dijo este lunes el vocero de EsSalud. Aclaró que aún no se sabe si estos cambios se deben a las nuevas cepas detectadas en Brasil e Inglaterra.

Algunos de los nuevos síntomas son:

Enfermedades diarreicas

Dolor de tórax

Malestar general

Dolor de cabeza

Fiebre

Sin temor al contagio

Recordó que el Covid es mortal, aunque muchos le han perdido el temor.

Los pacientes que terminan con ventilador mecánico luego desarrollan insuficiencia renal, fibrosis pulmonar, diabetes, muchos pacientes desarrollan enfermedades que no tenían antes y que son desencadenadas por las complicaciones de esta enfermedad.

Asimismo en estas dos últimas semanas están aumentando los casos de COVID-19, a pacientes jóvenes entre los 30 y 40 años necesitando soporte ventilatorio por complicaciones respiratorias.

El doctor invocó a la ciudadanía a seguir con las medidas de bioseguridad conocidas como el distanciamiento social, lavado de manos frecuente, no tocarse los ojos, el uso de la mascarilla, no salir a la calle si no es necesario.