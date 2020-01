El partido Solidaridad Nacional no pasó la valla electoral de las elecciones parlamentarias 2020 y por lo tanto no tendría ningún representante en el Congreso 2020-2021.

Como se conoce, la excongresista Rosa Bartra era la número 1 de la lista de Solidaridad Nacional. En esta también postulaban las excongresistas Nelly Cuadros y Yeni Vilcatoma.

Según el flash electoral de Ipsos, Solidaridad Nacional solo alcanzó el 1.4% de votos válidos, siendo uno de los partidos menos votados de estas elecciones. Al no pasar la valla electoral, no tendría ningún representante en este Congreso.

Minutos antes del flash electoral, Rosa Bartra compartió un mensaje asegurando que no “claudicará”: “Cuando el afán destructivo avanza y la dignidad, la libertad y hasta la vida están en riesgo, los valores que nos definen nos dan la valentía para defenderlos. No nos someterá ningún proyecto totalitario, no claudicaremos jamás, lucharemos todas las batallas, ¡gracias patriotas!”, señaló la congresista del Parlamento disuelto.

Rosa Bartra fue una de las congresistas más críticas del presidente Martín Vizcarra e incluso aseguró que el cierre del Congreso fue inconstitucional.

