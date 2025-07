La sospechosa muerte de José Miguel Castro, ex brazo derecho de Susana Villarán que reveló a la Fiscalía que se recibió más de 10 millones de dólares de aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS, favorecería a la exalcaldesa de Lima porque parte de sus declaraciones quedarán en nada.

Sin duda, esta muerte favorece a Susana Villarán, a quien José Miguel Castro involucró en recibir dinero de Odebrecht y OAS.

Sea como fuere, la Fiscalía solicitará en juicio sean leídas las declaraciones de José Miguel Castro durante su inconcluso proceso para que se le otorgue la condición de colaborador eficaz.

¿Sin valor?

Al respecto, el fiscal del Equipo Lava Jato, Germán Juárez Atoche, advirtió que lo declarado por el ex gerente de la Municipalidad de Lima en el proceso para ser colaborador eficaz no podrá usarse en el juicio que se iniciará el 23 de septiembre, en tanto no estuvieron los abogados de los imputados en los interrogatorios.

Explicó en Exitosa que tales declaraciones no figuran en el expediente del proceso que lleva al juicio por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión. Lo declarado que está en el expediente del proceso, sí tendrá validez aunque el acusado haya fallecido, aclaró.

Por otra parte, el fiscal German Juárez estimó que en octubre sentenciarían a Martín Vizcarra por presuntos sobornos que recibió.

Sin homologar

En similar línea, el penalista Andy Carrión señaló que “no se había logrado que un juez homologue (…) que las versiones que él había sustentado ante la Fiscalía estén corroboradas”.

Acotó que lo declarado por José Miguel Castro como colaborador no podrá ser utilizado por la Fiscalía en el juicio oral, aunque el Ministerio Público si podrá usar lo dicho como “acusado” o “imputado”.

Para el penalista Vladimir Padilla, las declaraciones de José Miguel Castro como “aspirante” a colaborador eficaz “tienen valor probatorio” en el juicio si la “Fiscalía puede corroborar con otros elementos de prueba” su versión.

Temor a morir

En tanto, Merly Edquén Olivera, defensa legal de Susana Villarán, reveló que su clienta teme que, si se confirma un homicidio, la maten también por ser la figura principal del caso.

Aseguró que la muerte del exgerente municipal afecta a su defensa, porque no podrá confirmar en juicio, con José Miguel Castro interrogado y contrainterrogado, que el dinero recibido de Odebrecht y OAS fue de aportes y no coimas como afirma la tesis fiscal.

Dijo entender que al pedir su colaboración eficaz, José Miguel Castro confirmó que se recibió el dinero, lo que Villarán confesó, mas no que era de coimas, sino de aportes para la campaña del “No”.

Para José Miguel Castro, la Fiscalía pedía 20 años y medio de cárcel.