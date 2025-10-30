Que sea suspendida por 120 días y desaforada para pasar al Poder Judicial es lo que debería suceder con la congresista Lucinda Vásquez, a quien, en horario laboral, personal de su despacho preparaba alimentos en su casa y le cortaba las uñas de sus pies en el Parlamento.

Lucinda Vásquez debe ser suspendida hasta 120 días por infracción a los artículos 42 y 85 del Código de Ética Parlamentaria, recalcó la congresista Ariana Orúe.

La Comisión de Ética prevé abrirle una investigación, en su próxima sesión, del lunes 3 de noviembre, anticipó el presidente de ese grupo de trabajo, Elvis Vergara.

“Tiene un proceso en Ética ya, por otro tema (recorte de sueldos de sus trabajadores). Esto se agrava de todas maneras”, recalcó.

Elegida por Perú Libre, hoy en Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, la parlamentaria a quien su asesor Edwar Rengifo le cortaba las uñas de los pies en su despacho, dijo que todo es una “venganza” de excolaboradores.

Juró que el reportaje de Cuarto Poder que destapó el caso “mancilla” su honor y reputación al atribuirle acciones falsas, como obligar y humillar a su personal para realizar tareas personales.

El abogado Axel Medina explicó a Infobae que al obligar a sus subordinados a trabajos ajenos al servicio parlamentario, Vásquez cometió delito de peculado de uso, penado con 4 años de prisión y por el que sería desaforada para enviarla a la justicia.

Comisión de Ética espera el lunes a Lucinda Vásquez por su caso de “Mochasueldos” y responderá por el caso “Cortaúñas”.con