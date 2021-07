Una testigo protegida reconoció a Guillermo Bermejo, congresista electo de Perú Libre, durante la audiencia virtual en la cual fue interrogada. Ella aseguró que Bermejo fue parte de un grupo que llevó a una zona del Vraem en el año 2009 para reunirse con cabecillas de una columna terrorista.

La Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria, que está realizando el juicio contra Bermejo Rojas por presunta filiación a una facción terrorista que opera en el Vraem, dirigió el interrogatorio de la testigo identificada con la clave 1FP-3022, presentada por el Ministerio Público como uno de los colaboradores que identificó al electo parlamentario como alguien que fue trasladado a una reunión con los Quispe Palomino.

Ante la pregunta del fiscal Gino Quiroz sobre un reconocimiento que realizó ante la policía de un grupo de personas que trasladó por orden de los Quispe Palomino en el año 2009 desde Huancayo hasta Huachinapata, en el Vraem, la testigo identificó visualmente Guillermo Bermejo.

Una testigo protegida reconoció a Guillermo Bermejo como alguien que trasladó al Vraem.

“Hice este reconocimiento fotográfico. Ahorita la persona, uno de los que he llevado, está acá en la pantalla doctor. Él, creo, que es más testigo que yo de las cosas que hemos hecho yendo allá. Ahorita lo estoy viendo en la pantalla y el señor debe decir qué cosa ha hecho. Él sabe cuántas personas he llevado, hasta dónde lo he llevado [...] El de camisa celeste”, señaló.

“La persona que acaba de reconocer ahora en la plataforma virtual, es la persona de Sergio, Richard, WIlder o Coqui?”, repreguntó el fiscal, mencionando otros nombres que la testigo había precisado previamente en el interrogatorio.

“Bermejo le dicen, creo, al señor”, respondió la testigo. “Este nombre que refiere de Bermejo, en qué momento lo escuchó?”, preguntó el fiscal Quiroz. “Ya cuando lo vi acá, cuando la policía me preguntó, ahí lo supe. No lo reconocí porque antes tenía el cabello largo y era medio ondulado, así, largo”, precisó la citada.

En réplica ante el testimonio que implicó a Guillermo Bermejo, el abogado de este último, Ronald Atencio, cuestionó primero que en las preguntas el fiscal estuviera introduciendo información en las preguntas que la testigo no había recordado, como el sobrenombre de ‘Che’”, y que el policía que estaba acompañando a la colaboradora le estaba dictando las respuestas. Esto último fue negado por el agente del orden también durante la audiencia.

Posteriormente, el abogado de Bermejo Rojas acusó a la testigo de contradecir en el interrogatorio de hoy lo que había señalado en el acta de reconocimiento que firmó ante la policía.

“La testigo viene mintiendo sistemáticamente, con cosas pequeñas y cosas muy gruesas. Voy a ir evidenciando en base a lo que la testigo está respondiendo, evidentemente con mentiras y ustedes cuando tengan que valorar la prueba, uno de los criterios es la credibilidad [...] ¿Qué credibilidad podemos tener de un testigos que en este acto está mintiendo?”, señaló el abogado.