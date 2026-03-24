Su confesado sueño, de ser titular del Ministerio Público y no solo encargado interino, se le cumplió al magistrado Tomás Aladino Gálvez Villegas, al resultar ayer elegido como fiscal de la Nación para el período 2026-2029.

Tomás Gálvez, quien es visto como cercano al actual Congreso, podrá ser reelegido el 2029 si la Junta de Fiscales Supremos de entonces así lo decide.

En sesión extraordinaria, la Junta de Fiscales Supremos eligió a Tomás Gálvez, quien se venía desempeñando como titular interino del Ministerio Público desde septiembre de 2025 a raíz de la destitución de Delia Espinoza.

Elegido

Reunidos los fiscales supremos Juan Villena, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides, Luis Arce y Tomás Gálvez, este último resultó ser elegido por mayoría.

Tomás Gálvez asumió el cargo de fiscal de la Nación interino en septiembre de 2025, tras la salida de Delia Espinoza al ser inhabilitada por el Congreso.

¡Esto hizo!

Durante su mandato como interino, Tomás Gálvez desactivó a los equipos fiscales especiales “Lava Jato” y “Los Cuellos Blancos”, así como los de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop) y Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip).

Así, desactivó equipos fiscales cuestionados por Fuerza Popular y otros partidos representados en el Congreso o fuera de él, como el Apra.

Dina, Benavides y Rospigliosi

Archivó investigaciones contra Patricia Benavides y los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), contra la expresidenta Dina Boluarte y contra el presidente interino del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

Además, la Comisión Permanente del Congreso archivó una denuncia contra Gálvez por presunta organización criminal y tráfico de influencias.

El magistrado Tomás Gálvez toma las riendas del Ministerio Público en calidad de fiscal de la Nación titular hasta por lo menos el 2029.