De llegar a la Presidencia, la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, afirma que su prioridad será enfrentar la pandemia, reactivar la economía e impulsar cambios “de fondo”. Confiesa a OJO cómo lo hará, si es que gana las Elecciones generales de Perú de 2021.

Frente a la crisis sanitaria que vivimos, con más de 40 mil fallecidos solo de manera oficial, ¿cuáles serán las acciones inmediatas que tomaría en un eventual gobierno suyo?

Nosotros estamos muy conscientes que nuestra prioridad será salir de la crisis sanitaria y económica con medidas de emergencia y, paralelamente, ir impulsando los cambios de fondo para salir de la crisis más profunda que es también política, social y climática. Sobre las medidas de emergencia, lo primero es la salud de la gente y, en sentido, tendremos que asegurar la implementación del Plan Nacional de Vacunación garantizando que las vacunas lleguen a quienes más lo necesitan; ser más proactivos en la gestión de las vacunas tocando todas las puertas necesarias. No importa el país o la empresa que produzca la vacuna. Lo importante es que la ciencia demuestre su efectividad y que llegue pronto. Al mismo tiempo, fortalecer el primer nivel de atención: postas médicas y centros de salud para identificar tempranamente a los que se contagian; garantizar la producción y distribución de oxígeno y entregar un bono universal, pero nacional.

¿Qué errores cree se han cometido desde el Gobierno y nos han llevado a una segunda ola con peores consecuencias?

Estamos muy conscientes de que la pandemia nos encontró con un sistema de salud que ya estaba precario y abandonado, con un Estado que lamentablemente se vio incapaz de garantizarnos el oxígeno y la atención oportuna, pero creemos que se pudo haber hecho más. Por un lado, tomando decisiones valientes desde el Gobierno, como aplicar la Ley General de Salud, que (permite) al Ministerio de Salud tomar el control de todos los insumos y establecimientos médicos para salvar la vida de la gente (…) Y lo otro es que en varias oportunidades tanto este como el anterior gobierno están haciendo las cosas al revés, se pretende mandar a la población a cuarentena sin garantizarles el sustento económico. Primero se le debe entregar el bono de apoyo económico (…)

Ya que me habla de esa potestad del Estado de obtener insumos necesarios. Enla primera ola, hubo sobreprecios en medicinas y en la atención del COVID-19 por parte de privados. ¿Cómo haría frente a estos casos si se volvieran a repetir?

Lo que tocaría es aplicar lo que establece la ley vigente. Hacer que el Ministerio del Salud tome el control de las camas UCI, de la producción y distribución de oxígeno, lo indispensable para salvar vidas. Y, por supuesto. en adelante también tenemos que fortalecer la capacidad del Estado para regular, fiscalizar a estos oligopolios que tenemos porque no hay una verdadera competencia. (Además de) aplicar la normativa ya aprobada para combatir la especulación y el acaparamiento que claramente hemos visto en esta pandemia con balones de oxígeno que han terminado costando 6 mil soles, camas de clínicas de medio millón u omeprazoles que pasaban a costar 150 soles.

Verónika Mendoza participó, en noviembre del 2019, en una reunión del Grupo de Puebla, foro que agrupa a líderes de la izquierda latinoamericana. Algunos de sus integrantes son Luis Lula da Silva, Luis Arce, Rafael Correa, Alberto Fernández, entre otros. (Foto: Luis Centurión / GEC)

Hay candidatos que están de acuerdo con que los privados comercialicen la vacuna. ¿Usted está a favor o en contra de esta propuesta?

Ya hemos visto en la primera ola lo que significa dejar la salud en manos exclusivamente de los privados, donde se salva la vida del que tiene plata y el que no tiene plata se muere. Eso me parece inmoral, eso no lo podemos permitir, por eso la campaña de vacunación tiene que estar liderada por el Estado.

Otro problema que trajo la pandemia es el desempleo. ¿De qué manera promoverá puestos de trabajo para quienes lo perdieron?

(Hay) necesidad de un tercer Reactiva mejorado y enfocado principalmente en las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué en ellas? Porque son las que más empleo generan, las que más dinamizan las economías locales y regionales, y las que más duramente han sido golpeadas por la pandemia. Apoyar de manera específica a la agricultura porque ocupa al 30% de la población económicamente activa en el país. Finalmente, incrementar la inversión pública para cerrar brechas de infraestructura y generar empleos en el sector construcción, así como destinar fondos para programas de empleo.

Ya que me habla de la agricultura, su plan incluye impulsar una segunda reforma agraria en el Perú, ¿qué implicaría?

La segunda reforma agraria significa modernizar la agricultura, significa reformar el Estado para que no se siga poniendo de costado mientras nuestros agricultores se van a la quiebra, sino que apoye decididamente este sector estratégico para nuestra economía nacional y para beneficiar a las familias del Perú. Significa constituir un gabinete de desarrollo rural y agrario con los ministerios de Agricultura, Transporte, Salud, Educación, liderado por la propia figura presidencial, que en diálogo con los gremios agrarios y campesinos diseñen e implementen un gran Programa Nacional de Riego pero ya no solamente para las grandes agroexportadoras de la costa, sino sobre todo para los pequeños agricultores y la agricultura familiar.

En seguridad ciudadana, ¿apuesta por una reestructuración de la Policía?

Totalmente. Yo esperaba que el señor Sagasti sentara las bases de esa reforma policial como se lo reclamaron los jóvenes en las calles durante todo noviembre. Es una reforma que nos comprometemos a hacer, partiendo de un concepto diferente de la Policía, que no debe estar solamente para reprimir, sino para garantizar el orden, la democracia y los derechos de la gente. Una reforma policial que implica una reestructuración, una modernización de la escuela de la policía para incluir dentro de la formación estos valores democráticos, de protección de los derechos humanos, pero también para capacitar a nuestra policía en las mejores y más modernas técnicas de investigación, persecución del delito, tecnologías digitales que los delincuentes y extorsionadores saben usar muy bien y nosotros tenemos que superarlos en esa capacidad. Pero hacer también una reforma policial implica redistribuir a nuestra policía nacional en el territorio, porque hoy tenemos a nuestra policía en los barrios más ricos y más seguros, y menos donde hay más inseguridad y donde más se los necesita. Se tiene que distribuir a nuestra policía en función de donde más riesgo hay.

Sobre educación, específicamente universitaria, ¿en un gobierno suyo fortalecería el trabajo hecho por la Sunedu?

Por supuesto. No podemos permitir que las universidades particulares sean terrenos de mafia, plataformas de lavados de activos o plataformas electorales para algunos candidatos a costa de las expectativas y la inversión de las familias del Perú. Necesitamos fortalecer la autonomía de la Sunedu para que garantice que universidades públicas y privadas provean de educación de calidad; pero también garantizar mayor inversión en la universidad pública en particular para que haya más oportunidades para los jóvenes.

Una de sus propuestas bandera es el cambio de Constitución. ¿Considera que esa es la vía más importante para solucionar los problemas del país?

Por un lado, hay medidas de emergencia que tenemos que tomar al inicio de nuestro gobierno para enfrentar la pandemia y reactivar la economía, y paralelamente impulsar estos cambios de fondo. Ya hemos intentado ponerles parche a la Constitución La crisis política es dramática con cuatro presidentes que se han sucedido en un periodo de gobierno, con una mayoría parlamentaria mafiosa y corrupta, lo digo con todas sus letras, con un Estado que ha dejado morir a decenas de miles de peruanos. Necesitamos un cambio de fondo, de reglas, una Constitución no hecha por los de siempre, una Constitución hecha por el pueblo y para el pueblo.

En el plano político, ¿cómo toma los resultados de las encuestas?

Con muchas pinzas como hay que hacer con todas las encuestas que son indicadores, pero en lo que creo que coinciden las encuestas con lo que yo escucho de la gente en los viajes es que, más allá de los candidatos y partidos, hay una demanda de cambio.

¿Considera que esa es su diferencia con sus principales contendores electores como Yhony Lescano y George Forsyth?

En Juntos por el Perú siempre hemos planteado con mucha claridad y hace mucho tiempo la necesidad de una nueva constitución. No lo decimos porque esté de moda, es una convicción. Somos los que más claramente estamos comprometidos con el cambio y eso la gente lo va a valorar.

Hace unos años, el expresidente Ollanta Humala pasó de “La gran transformación” a firmar una “Hoja de ruta”. ¿Descarta hacer algo similar si pasa a segunda vuelta?

Primero, nuestra propuesta de nueva Constitución no es por moda ni por alguna coyuntura particular. Es por una convicción que hemos sostenido y sostenemos ante quien sea. Lo segundo, creo que en esta oportunidad hay una mayoría que quiere cambios de fondo. Y tercero, yo estoy dispuesta a suscribir compromisos, garantías, lo que corresponda, pero de cara al pueblo. En democracia uno se debe al pueblo soberano, no a grupos de poder económico, no estamos ya para chantajes de los grupos de poder económico, es momento de respetar y defender la voluntad del pueblo.