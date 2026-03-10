Entrevista: José Carmen/Diario Trome

El país debe estar alerta al accionar del Gobierno de José Balcázar en las Elecciones Generales 2026, al existir el riesgo de que favorezca a los partidos que lo llevaron a la Presidencia, advirtió el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde.

Víctor Andrés García Belaúnde conoce sobre nuestra historia política y electoral.

Hoy, sospecha de Guido Bellido, congresista y candidato al Senado por Podemos Perú que ha visitado a Balcázar.

Manejo del Gobierno

“El Gobieno maneja mucho presupuesto y mucha logística. Todas las elecciones están hechas en base a los presupuestos que gira el Gobierno, y el apoyo logístico a la Onpe lo hace el Gobierno, a través de las Fuerzas Armadas y la Policía. (...) cualquier relación que pueda haber entre un candidato y el presidente es siempre muy sospechosa”, recalcó.

Víctor Andrés García Belaúnde enfatizó que el “Perú debe estar muy atento a lo que haga el Gobierno en estas elecciones”, toda vez que la ayuda electoral que podría dar el Ejecutivo en los comicios sería a favor de los partidos que permitieron a Balcázar llegar a la Presidencia.

Grave peligro

“Creo que sí (podrían hacer que entren candidatos). Hay que recordar que en época de (Vladimiro) Montesinos, Javier Alva Orlandini había ingresado y le cambiaron votos; y eso fue una cirugía electoral de la Onpe de aquella época. No me extrañaría que ahora pase exactamente lo mismo, que a través de personeros y actas alteradas puedan favorecer a algunos personajes de regiones. (...) eso es mucho más fácil que imponer un presidente”, destacó Víctor Andrés García Belaúnde.

Maniobras a favor de partidos en elecciones ya ocurrieron en el Perú y eso podría repetirse, aseveró “Vitocho”.