En medio de críticas a un inminente fallo a favor de Vladimir Cerrón, el Tribunal Constitucional (TC) dejó ayer al voto el pedido del prófugo para anular su prisión preventiva y con ello quedar en libertad para dejar la clandestinidad y entrar de lleno a la campaña electoral como candidato presidencial por Perú Libre.

En audiencia pública virtual, encabezada por presidenta del TC, Luz Pacheco, se escuchó los argumentos de las partes y se formuló preguntas a Humberto Abanto, abogado de Vladimir Cerrón.

El habeas corpus que se tramita busca el cese o anulación de la prisión preventiva de 24 meses contra Vladimir Cerrón por el caso de presunto financiamiento ilegal y lavado de activos relacionado con las campañas electorales de Perú Libre entre 2008 y 2021.

Al voto

La defensa sostiene que Vladimir Cerrón incumplió la regla de conducta de apersonarse a firmar al juzgado, lo que llevó a la orden de prisión preventiva en su contra, porque había sido condenado a carcelería en el caso Aeródromo Chanka y podría ser apresado.

Anulada esta última sentencia por el TC, señala su defensa, se justificaba que no se presentase a las diligencias.

Cuestionamientos

Cuando todo indica que el TC fallará por la libertad de Cerrón, tal como lo hizo con controvertidas resoluciones que favorecieron a Keiko Fujimori y Daniel Urresti, hoy libres gracias a ello, voces de juristas formularon críticas a lo que se viene.

“Es decir, estamos presenciando un contubernio entre la justicia constitucional y los distintos poderes del Estado que se han puesto de acuerdo justamente en aras de poder ‘liberar’ a Vladimir Cerrón”, criticó en Willax el penalista Luis Lamas Puccio.

Recordó que Vladimir Cerrón es “un personaje que se ha estado burlando de la justicia y de todos los peruanos” y que sería favorecido por el TC, que debería estar “al margen de cualquier hecho o acontecimiento vinculado con la corrupción y el abuso del poder”.

En Canal N, el penalista Carlos Caro refirió que existen otros casos constitucionales pendientes, incluso de personas privadas de libertad, que llevan meses o años esperando una resolución, por lo que el TC debe explicar la rapidez por “urgencia” otorgada a la vista y resolución del caso Cerrón.