El dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, seguirá con orden de prisión preventiva pese a que inscribió su candidatura presidencial y pretendía salir de la clandestinidad para hacer campaña.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundada la apelación presentada por su defensa, con la que buscaba sustituir la prisión preventiva por comparecencia restringida.

La Sala considera que existen más de 100 elementos de convicción por presunto lavado de activos y organización criminal por lo que es investigado.

Cerrón es acusado de liderar presuntamente una red criminal que habría operado desde el interior de Perú Libre, para captar y lavar dinero para financiar campañas políticas y adquirir bienes.

Según la tesis fiscal, el dinero habría provenido de otras organizaciones como “Los Dinámicos del Centro” y “Los Tiranos del Centro”.

Los jueces desestimaron un informe contable, pues ya había sido presentado previamente y no era algo nuevo.

Denuncia que es perseguido político

“Soy víctima de una persecución política y todos los incómodos al sistema han sido prácticamente sacados de carrera. No tengo impedimentos legales para ser candidato, pero me restringen la movilidad para la campaña, pese a las cinco pruebas que he presentado en dos apelaciones”, se quejó Cerrón en redes sociales.

“Es insostenible la dictadura solapada que se ejerce en el Perú”, añadió.

Cerrón está prófugo desde octubre de 2023 y en enero de 2024 se le redujó a 24 meses la orden de prisión preventiva.