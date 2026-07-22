El Tribunal Constitucional, cuyos miembros eligieron los votos Fuerza Popular y su partido, Perú Libre, en lo que ha sido el fujicerronismo de los últimos años en el Parlamento, declaró fundado un habeas corpus y anuló las resoluciones de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, con lo que este dejó en el acto de ser un prófugo de la justicia.

Vía X (antes Twitter), Vladimir Cerrón negó anoche “componendas” de por medio.

¿Ocultaron fallo?

La sentencia fue emitida en Lima el 3 de julio de 2026. El recurso había sido presentado por el abogado José Enrique Llumpo Agapito contra la resolución de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró improcedente la demanda.

Había trascendido, pero los miembros del TC entrevistados en la prensa se negaron a revelar el contenido.

Político feliz

“El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas. Abuso que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista. Hoy culminan tres años de resistencia disciplinada en la clandestinidad, espacio no ajeno para los socialistas, una derrota a la injusticia y reafirmación de nuestras convicciones. ¡Hasta Más Allá de la Victoria!”, tuiteó Vladimir Cerrón, político admirador de Stalin.