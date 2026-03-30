Una veintena de voluntarios -entre escolares, universitarios, profesionales y vecinos- retiraron montículos de desmonte y residuos que durante años ganaron espacio alrededor del complejo arqueológico Chan Chan, en Trujillo, departamento de La Libertad.

En dos jornadas, devolvieron el entorno adecuado al sitio arqueológico a 5 kilómetros de Trujillo.

El tramo entre los distritos trujillanos Huanchaco y Víctor Larco mostraba acumulación de basura y escombros.

Trabajo

Varios cargadores frontales y volquetes, al complementar el trabajo de limpieza, se llevaron los desperdicios.

La Subgerencia de Ambiente de la Municipalidad de Huanchaco destacó el trabajo voluntario.

Destino turístico muy visitado, Chan Chan fue capital del reino Chimú entre los siglos IX y XV, cuando los incas la conquistaron.

Limpieza se realizó alrededor de la ciudad de adobe más grande de América.