Aunque el alcalde capitalino, Renzo Reggiardo, había asegurado que no se iba a cobrar por los peajes en la carretera Panamericana Sur, dejados por la concesionaria Rutas de Lima, el cobro sí se hará y los choferes deberán pagar por circular con sus unidades por la vía.

La teniente alcaldesa Fabiola Morales confirmó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) retomará el cobro de peajes en la Panamericana Sur, bajo control municipal, una vez concluido el verano, estación de mayor tránsito vehicular.

Fecha

“Por ahora no. Pero, lógicamente, estamos viendo más adelante cobrar un peaje, pero que sea un peaje mucho más asequible para el ciudadano. No tengo la fecha, pero sí se está estudiando. (...) No creo que antes de la temporada de verano”, declaró a RPP.

Es decir, otra vez cobrarán por peaje en la Panamericana Sur.

¿Y la promesa?

El alcalde Renzo Reggiardo había dicho que la MML ofrecería un mejor servicio vial que Rutas de Lima y sin cobrar peajes.

“Se viene una campaña de verano, esto va a estar cargado de automóviles. No vamos a cobrar un centavo de peajes, que quede claro eso. No se va a cobrar absolutamente nada”, juró el 4 de diciembre.

Tarifa

La regidora Morales aseguró que Rutas de Lima cobraba una tarifa que no correspondía con las condiciones de la infraestructura ni a la seguridad en la vía.

“Estaba cobrando un alto peaje versus un servicio sumamente deficiente. (...) uno se demoraba muchísimo tiempo. Había incluso peligro de robos”, aseveró. La tarifa impuesta por Rutas de Lima era de S/7.50 por unidad y S/7.50 por eje en camiones en la Panamericana Sur.