Alianza para el Progreso (APP) y sus dirigentes, entre ellos su líder, César Acuña Peralta, quien hoy postula a la presidencia, son culpables del atentado que con una granada de guerra dejó decenas de heridos la madrugada del último sábado en la discoteca Dalí, en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad.

Así lo advirtió el excongresista y candidato al Senado Juan Sheput por País para Todos, al culpar a las autoridades que han sido incapaces para enfrentar a la violencia en sus regiones.

“El atentado contra la discoteca Dalí en Trujillo, en La Libertad, que ha dejado decenas de jóvenes heridos, demuestra el nivel al que ha llegado la delincuencia en esa región. Ya es Tijuana, Sinaloa, parece México”, refirió.

Culpables

Al señalar responsabilidades, Sheput enfatizó que “el principal responsable es el partido APP, cuyos líderes César Acuña Peralta y otros han sido presidentes regionales y no han hecho nada por controlar la violencia”.

“Inclusive APP lleva como candidato al peor ministro del Interior, defensor de policías delincuentes, Juan José Santivañez. Esto no tiene nombre. Esto tiene que acabar de raíz no dando nuevas oportunidades a los culpables de esta ola delincuencial”, aseveró.

¿Fugado?

César Acuña Peralta ha sido gobernador regional de La Libertad entre 1 de enero de 2015 y el 12 de octubre de 2015, cuando dejó el cargo en el que había sido elegido para postular sin éxito a la jefatura de Estado.

Algo similar pasó al ejercer el mismo cargo entre el 1 de enero de 2023 y el 13 de octubre de 2025, cuando abandonó de nuevo el cargo de gobernador para intentar hoy llegar a la Presidencia de la República, una vez más con APP.