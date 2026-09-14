Los sindicatos de trabajadores y médicos del Seguro Social de Salud (EsSalud) rechazaron el nombramiento de Zulema Tomás, exministra del régimen vizcarrista que dejó ese cargo en medio de escándalos, como nueva presidenta del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Hoy, domingo, se oficializó el nombramiento de Zulema Tomás por la presidenta Keiko Fujimori.

En oficio remitido a la presidenta Keiko Fujimori, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social recordó que, como ministra de Salud, Zulema Tomás “estuvo implicada en un trueque de favores” por el que su esposo renunció a la Sunarp.

Muertes

También se le menciona como “responsable del caso de 22 menores que contrajeron hepatitis B” el 2008, cuando estaba a cargo del Hospital del Niño de Breña, en que “al menos nueve (...) fallecieron”.

En tanto, el secretario general del Sindicato Nacional Médico de EsSalud (Sinamssop), Santiago Vinces, pidió la renuncia del ministro de Trabajo, Juan Sheput, por apoyar la designación de Zulema Tomás, pese a los graves cuestionamientos cuando fue ministra de Salud.

¿Fuera Sheput?

“En estos 40 días, Sheput está de más en el Gobierno. Esta designación no responde a brindar atención digna a los asegurados y más bien estaría respondiendo a cuotas políticas”, indicó.

Al recibir el cargo, Zulema Tomás dijo asumir “este reto con humildad, pero sobre todo con responsabilidad, firmeza, experiencia y vocación de servicio” y el objetivo de “poner al asegurado en el centro de cada decisión”.

“Siempre habrá quienes se dediquen a criticar y escarbar en el pasado porque no tienen nada que decir sobre el presente”, indicó Sheput.