Yenifer Paredes, la cuñada del exmandatario Pedro Castillo, a quien considera su padre porque la crio junto a sus hijos al quedar huérfana, fue elegida ayer como presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados.

Por unanimidad, la diputada resultó elegida para el referido cargo durante el periodo anual de sesiones 2026-2027.

Completan la mesa directiva, los diputados Raúl Camargo (Obras) en la vicepresidencia y Milagros Santana (Partido del Buen Gobierno) en la secretaría.

Declara

Al asumir el cargo, Yenifer Paredes agradeció la confianza recibida y expresó su compromiso con la conducción responsable de la comisión.

Yenifer Paredes afirmó que “vamos a buscar un consenso con todos, la gran, mediana y pequeña minería”. “No vamos a apoyar la minería ilegal”, manifestó a la prensa.

Reinfo

Interrogada sobre extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la legisladora Yenifer Paredes recalcó que buscará alcanzar un consenso para abordar la situación de los mineros en proceso de formalizarse.

La comisión tendrá a su cargo el debate de temas del sector minero, entre ellos las medidas relacionadas con el Reinfo, la lucha contra la minería ilegal y las propuestas para regular la pequeña minería y la minería artesanal con la Ley Mape.

Crítica del APRA

El expremier y excongresista del APRA Jorge del Castillo cuestionó la “idoneidad” de Yenifer Paredes para cargo.

Ella afronta investigaciones fiscales por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos vinculados al caso Anguía.